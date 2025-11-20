Главная » Новости Ростовской области

Жители Дона могут сменить пенсионного страховщика до 1 декабря 2025 года

Жители Дона имеют возможность до 1 декабря 2025 года сменить страховщика своих пенсионных накоплений, выбрав между Социальным фондом России и негосударственным пенсионным фондом.

С начала года Отделение СФР по региону уже приняло 12 028 соответствующих заявлений от граждан, сообщает ведомство.

«Сменить страховщика без потери инвестиционного дохода граждане могут не чаще одного раза в пять лет. В остальных случаях переход считается досрочным и инвестиционный доход не сохраняется. После подачи заявления о смене страховщика у граждан сохраняется право на его отмену. Соответствующее уведомление можно будет подать до 31 декабря текущего года», — пояснила управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Подать заявление можно через портал госуслуг с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в том числе через мобильное приложение «Госключ», или лично в клиентской службе регионального отделения СФР. При выборе негосударственного пенсионного фонда необходимо предварительно заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании. Все поданные заявления будут рассмотрены до 1 марта 2026 года.

Право на формирование пенсионных накоплений имеют женщины 1957 года рождения и моложе, мужчины 1953 года рождения и моложе, участники программы государственного софинансирования пенсий и те, кто направил средства маткапитала на будущую пенсию.

