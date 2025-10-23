На Дону объявлено штормовое предупреждения из-за надвигающейся грозы

В предстоящие выходные, 25 и 26 октября, в Ростовской области прогнозируют резкое ухудшение погоды. Штормовое предупреждение объявлено региональным ГУ МЧС.

По информации синоптиков, утром и до конца суток 25 октября, а также ночью, днем и вечером 26 октября местами в донском регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 22 м/с.

Во время непогоды сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательными и осторожными. Телефоны спасения 101 или 112.

Фото Сергея Плишенко