На Дону микрофинансовая компания оштрафована за «запугивание» заемщика

Она рассылала SMS-сообщения с угрозами.

В Федеральную службу судебных приставов по Ростовской области поступило обращение о нарушении прав женщины при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки заявления было установлено, что микрофинансовая компания (МКФ) «Экофинанс» направляла SMS-сообщения с угрозами в адрес заемщицы и ее близких. В частности, на телефон женщины поступило сообщение следующего содержания: «Отказ от обязательств по оплате долга может повлиять не только на вас, но и на ваших близких!»

В ФССП считают, что компания «нарушила закон, оказывая психологическое давление и формируя представление о невозможности отказа от оплаты долга». Также была нарушена частота сообщений (не более четырех в неделю) и не указаны контактные данные кредитора. На компанию «Экофинанс» составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, назначен штраф 170 тысяч рублей.

