На Дону два водителя и трое пассажиров пострадали в аварии, когда машина вылетела на встречную полосу

3 февраля на трассе в Ростовской области произошла страшная авария, во время которой травмы различной степени тяжести получили оба водителя и трое пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 10.20 на 67-м километре автодороги Элиста – Зимовники в Ремонтненском районе. По предварительной информации, 44-летний водитель «ВАЗ-211540» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Приора», за рулем которой находился 32-летний водитель.

В результате ДТП машины получили сильные механические повреждения. Оба водителя, а также пассажиры автомобиля «Лада Приора» 1996, 2019 и 2021 годов рождения получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото Госавтоинспекции РО