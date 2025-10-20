Главная » Новости Ростовской области

Вознаграждение в 500 тыс. рублей обещает донской главк за сведения о двойном убийстве

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

ГУ МВД России по Ростовской области снова обратилось к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет раскрыть двойное убийство, совершённое в Тацинском районе.

Новости Ростовской области

Напомним, 16 марта 2025 года в станице Тацинской были обнаружены тела двух пожилых женщин с признаками насильственной смерти.

Полиция продолжает розыск лиц, причастных к тяжкому преступлению. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство».

«За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба донского главка.

Обращаться следует в ГУ МВД России по Ростовской области по телефонам: 8 (863) 249-34-01 — дежурная часть;  8 (863) 249-24-77 — телефон доверия; +7-999-471-78-70 (управление уголовного розыска).

Конфиденциальность гарантируется.

Фото из архива МВД Медиа

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция розыск Ростовская область убийство
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru