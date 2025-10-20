Вознаграждение в 500 тыс. рублей обещает донской главк за сведения о двойном убийстве

ГУ МВД России по Ростовской области снова обратилось к гражданам с просьбой предоставить любую информацию, которая поможет раскрыть двойное убийство, совершённое в Тацинском районе.

Напомним, 16 марта 2025 года в станице Тацинской были обнаружены тела двух пожилых женщин с признаками насильственной смерти.

Полиция продолжает розыск лиц, причастных к тяжкому преступлению. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство».

«За достоверные сведения, способствующие установлению и задержанию подозреваемого, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба донского главка.

Обращаться следует в ГУ МВД России по Ростовской области по телефонам: 8 (863) 249-34-01 — дежурная часть; 8 (863) 249-24-77 — телефон доверия; +7-999-471-78-70 (управление уголовного розыска).

Конфиденциальность гарантируется.

Фото из архива МВД Медиа