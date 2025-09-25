Главная » Новости Ростовской области

На Дону директор компании по строительству дорог не заплатил почти 130 млн налогов

На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Обвиняемый разработал сложную схему с фиктивными документами и фирмами-однодневками.

Новости Ростовской области

Правоохранители Ростовской области раскрыли масштабную схему уклонения уплаты налогов со стороны коммерческой организации, занимающейся в регионе строительство дорог. Речь идет о крупной сумме неуплаты — 129 млн рублей в течение трех лет — с 2021 по 2023 год. Подробности рассказали в региональном следкоме.

Для реализации своего плана директор строительной компании создал фиктивный документооборот с так называемыми «компаниями-однодневками», которые никакой реальной деятельности не вели — ни финансовой, ни хозяйственной. В налоговую отчетность предприятия вносились заведомо ложные сведения, основанные на этих фиктивных документах.

Нарушение выявлено в ходе проведения налоговой проверки. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: следком РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru