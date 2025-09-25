На Дону директор компании по строительству дорог не заплатил почти 130 млн налогов

Обвиняемый разработал сложную схему с фиктивными документами и фирмами-однодневками.

Правоохранители Ростовской области раскрыли масштабную схему уклонения уплаты налогов со стороны коммерческой организации, занимающейся в регионе строительство дорог. Речь идет о крупной сумме неуплаты — 129 млн рублей в течение трех лет — с 2021 по 2023 год. Подробности рассказали в региональном следкоме.

Для реализации своего плана директор строительной компании создал фиктивный документооборот с так называемыми «компаниями-однодневками», которые никакой реальной деятельности не вели — ни финансовой, ни хозяйственной. В налоговую отчетность предприятия вносились заведомо ложные сведения, основанные на этих фиктивных документах.

Нарушение выявлено в ходе проведения налоговой проверки. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: следком РО