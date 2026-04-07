Главная » Новости Ростовской области

На Дону будут судить главного инженера районных электросетей, уже бывшего, по вине которого погибли люди

На чтение 2 мин Просмотров 25 Опубликовано

Неисправность линий электропередачи привела к короткому замыканию, от искры которого возник пожар.

В Азовском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера местных электрических сетей. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели двух человек.

По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. Он не организовал своевременные осмотры и ремонт линий электропередачи. Это привело к эксплуатации опоры с дефектами: в ветреную погоду произошел перехлест и провисание проводов. В сентябре 2024 года в селе Александровка из-за короткого замыкания возникли искры, от которых загорелась сухая растительность. Огонь быстро перекинулся на жилой дом, где в тот момент находились двое людей. Они не успели эвакуироваться и погибли на месте от отравления угарным газом.

В рамках расследования следователи провели комплекс необходимых мероприятий, включая допросы свидетелей и изучение технической документации. Были назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. Собранная доказательственная база признана достаточной, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц).

Фото: Ростовский следком

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область следком
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru