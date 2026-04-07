На Дону будут судить главного инженера районных электросетей, уже бывшего, по вине которого погибли люди

Неисправность линий электропередачи привела к короткому замыканию, от искры которого возник пожар.

В Азовском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера местных электрических сетей. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели двух человек.

По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. Он не организовал своевременные осмотры и ремонт линий электропередачи. Это привело к эксплуатации опоры с дефектами: в ветреную погоду произошел перехлест и провисание проводов. В сентябре 2024 года в селе Александровка из-за короткого замыкания возникли искры, от которых загорелась сухая растительность. Огонь быстро перекинулся на жилой дом, где в тот момент находились двое людей. Они не успели эвакуироваться и погибли на месте от отравления угарным газом.

В рамках расследования следователи провели комплекс необходимых мероприятий, включая допросы свидетелей и изучение технической документации. Были назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. Собранная доказательственная база признана достаточной, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц).

