На Дону браконьеры оштрафованы на 430 тысяч рублей за убийство двух кабанов в Кашарском районе

В Ростовской области двух браконьеров, которые во время незаконной охоты убили двух кабанов, задержали на территории охотничьего угодья «Подтелковское» в Кашарском районе. Об этом сообщает региональный Минприроды.

По решению суда каждому из нарушителей назначены судебные штрафы: один заплатит 150 тысяч рублей, другой — 100 тысяч рублей. Дополнительно солидарно с обоих браконьеров взыскано 180 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за незаконную добычу двух особей кабана (самцов).

«Незаконная охота причиняет значительный ущерб природным экосистемам и влечет за собой строгую юридическую ответственность», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что суд взыскал с ростовчанина 6,6 млн рублей за незаконный вылов рыбы в Таганрогском заливе.

