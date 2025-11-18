На Дону 44-летний мужчина хранил дома более 70 кг каннабиса

В Ростовской области более 70 килограммов каннабиса изъято сотрудниками транспортной полиции у 44-летнего жителя Азовского района, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В селе Кагальник на территории домовладения фигуранта правоохранители обнаружили 52 куста конопли, находившихся на стадии сушки. А также четыре полимерных пакета с частями растений зелёно-коричневого цвета и картонные коробки с измельчённой и высушенной массой.

Экспертиза показала, что изъятое — это около 69 килограммов конопли и более 1,5 килограмма марихуаны. По данным оперативников, наркотики предназначались для реализации третьим лицам.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, сейчас он заключен под стражу.

Фото УТ МВД России по СКФО