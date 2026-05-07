На Дону 17-летняя школьница пострадала от детонации страйкбольной гранаты в классе

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после того, как в одной из школ города Миллерово пострадала 17-летняя девушка. По предварительным данным, рядом с ней сдетонировала страйкбольная граната.

Следственный комитет по региону сообщил, что дело заведено по статье 213 УК РФ (хулиганство). В результате инцидента пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Сейчас на месте работают следователи, проводится осмотр.

В ходе расследования предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к случившемуся.

Фото: скрин видео Следкома РФ