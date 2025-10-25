Главная » Новости Ростовской области

На донской трассе женщина на легковушке слетела в кювет, пострадал годовалый ребенок

25 октября на трассе в Ростовской области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, травмы получил находившийся в машине малыш, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 4.50 утра на 140 км автодороги Ростов — Ставрополь в Песчанокопском районе. По предварительным данным, 25-летняя женщина на Hyundai Solaris отвлеклась, когда заплакал находившийся в машине на переднем сидении в детском кресле ребенок. В результате автомобиль слетел в кювет и перевернулся.  

Во время ДТП годовалый малыш получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования. Второй, находившийся в Hyundai Solaris четырехлетний малыш, не пострадал.

Фото Госавтоинспекции РО

