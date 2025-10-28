Главная » Город

На длинных выходных почтовые отделения Таганрога изменят график работы

На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Почтовые отделения по всей стране, в том числе и в Таганроге, изменят режим работы в связи с празднованием Дня народного единства.

Город

4 ноября станет выходным днем для большинства отделений Почты России.

Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения завершат обслуживание клиентов на час раньше обычного. При этом 1 и 2 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме без изменений.

«В праздничный день почтальоны не будут заниматься доставкой корреспонденции и периодических изданий. Однако выплата пенсий и пособий продолжится по специальному графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России с учетом местных особенностей», — информирует пресс-служба Почты России.

Актуальную информацию о режиме работы конкретного отделения, а также адреса ближайших открытых почтовых отделений можно уточнить на официальном сайте pochta.ru или через мобильное приложение компании.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

график работы Почта России праздник
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru