На длинных выходных почтовые отделения Таганрога изменят график работы

Почтовые отделения по всей стране, в том числе и в Таганроге, изменят режим работы в связи с празднованием Дня народного единства.

4 ноября станет выходным днем для большинства отделений Почты России.

Накануне праздника, 3 ноября, почтовые отделения завершат обслуживание клиентов на час раньше обычного. При этом 1 и 2 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме без изменений.

«В праздничный день почтальоны не будут заниматься доставкой корреспонденции и периодических изданий. Однако выплата пенсий и пособий продолжится по специальному графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России с учетом местных особенностей», — информирует пресс-служба Почты России.

Актуальную информацию о режиме работы конкретного отделения, а также адреса ближайших открытых почтовых отделений можно уточнить на официальном сайте pochta.ru или через мобильное приложение компании.

