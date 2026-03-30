«На арене – ФАРС»: выставка из Таганрога экспонируется в поселке Каменоломни Ростовской области

Творческий проект, подготовленный Таганрогским музеем-заповедником и Ростовским региональным отделением «Творческого союза художников России», отправился в «турне» по музеям городов и районов донского региона.

В Октябрьском районе Ростовской области для школьников провели специальную экскурсию по передвижной выставке кукол, посвященной цирковому искусству. Мероприятие состоялось в Краеведческом музее поселка Каменоломни, где сейчас экспонируется проект «На арене – ФАРС», организованный Таганрогским музеем-заповедником и Ростовским региональным отделением «Творческого союза художников России».

Авторскую экскурсию для пятиклассников местной школы №20 имени С.С. Станчева провели заведующий музеем А.А. Дурова (г. Таганрог) Дмитрий Артемьев и председатель секции «Художественная кукла» Ростовского отделения «Творческого союза художников России» Анна Реппу.

Анна Реппу рассказала об истории создания кукол и тонкостях технологического процесса их изготовления. Дмитрий Артемьев дополнил рассказ фактами о цирковых жанрах и легендах манежа, уделив особое внимание биографии жившего в Таганроге артиста Анатолия Дурова.

Выставка «На арене – ФАРС» с успехом работала в таганрогском музее А.А. Дурова с середины декабря 2025 года по конец февраля 2026 года, после чего отправилась на «турне» по области. Ее уникальность — в объединении работ детей, людей с особенностями развития, а также профессиональных художников и любителей.

«Дети с большим интересом отнеслись к художественным и декоративно-прикладным работам, представленным на выставке, живо делились своими впечатлениями, – отметил Дмитрий Артемьев. – Нам очень хотелось их порадовать и поближе познакомить с великим цирковым искусством, чтобы каждый из них сказал: «Цирк – это место чудес и волшебства!».

Источник: пресс-служба ТГЛИАМЗ

Фото со страницы «ВКонтакте» Краеведческого музея Октябрьского района РО