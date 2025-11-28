Главная » Новости Таганрога

Музейный опыт «Самбекских высот» был востребован на международном форуме

С наработками музея по сохранению исторической памяти поделился его директор Алексей Данильченко.

Руководитель донского музея выступил с докладом о методах взаимодействия культурных учреждений Ростовской области с молодыми посетителями. Он также рассказал о специфике музейной работы в этом направлении, приведя в пример деятельность музея «Самбекские высоты».

Форум собрал представителей научного сообщества, сотрудников музеев и общественных деятелей из различных регионов России и других стран. В ходе мероприятия прошли пленарные заседания и тематические секции, а также состоялась церемония возложения цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы», расскали в министерстве культуры РО.

Фото: ТГ-канал минкульта РО

