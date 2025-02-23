В Таганроге полтора часа тушили пожар в магазине «Градус»

23 февраля в Таганроге потушили пожар в магазине «Градус», расположенном в исторической части города, — по улице Чехова, 30.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 13.04. В 14.30 пожар на площади 20 кв. метров был ликвидирован. К тушению огня привлекались 12 сотрудников МЧС, работали три автоцистерны.

«Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Отметим, что по адресу: ул. Чехова, 30 располагается объект культурного наследия, известный в Таганроге как дом Симоновича. Двухэтажный особняк был построен после 1850-х годов.

Фото: Telegram-канал «Мой Таганрог»