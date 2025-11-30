Главная » Город

Музей Таганрога объяснил назначение пилястр на фасадах старинных городских особняков

В Таганроге, где историческая застройка преимущественно относится к эпохе классицизма, на фасадах многих особняков можно увидеть пилястры. Эти архитектурные элементы особенно характерны для зданий в старой части города — в переулках Красном, Тургеневском, Комсомольском, на углу улицы Фрунзе и переулка Лермонтовского, а также на улице Греческой и других.

Сотрудники музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» пояснили, что пилястра представляет собой плоский вертикальный выступ на фасаде, напоминающий уплощенную колонну, но с прямоугольным сечением. Такие детали не только украшают здания, но и укрепляют несущие стены, не увеличивая заметно их толщину.

История пилястр уходит корнями в античность, где они широко применялись в архитектуре Древней Греции и Рима. Со временем их использование сократилось, но в эпоху Возрождения интерес к ним возродился, и популярность этих элементов стала расти. В XIX веке пилястры, украшенные каннелюрами, профильными сечениями и декоративными капителями, часто не уступали по выразительности колоннам.

В архитектуре классицизма и эклектики пилястры использовались как декоративный мотив, придающий фасадам ритмичность и выразительность. Например, в портиках они нередко располагаются за колоннами, создавая своеобразное «эхо». Для Таганрога, сформировавшегося в основном в классицистический период, такие элементы стали неотъемлемой частью архитектурного облика.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

