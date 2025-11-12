Мощная магнитная буря почти высшего уровня обрушилась на Землю 12 ноября

На Земле 12 ноября наблюдается неожиданно мощная магнитная буря планетарного масштаба, которая приблизилась к максимальному уровню G5. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, текущий показатель достиг G4.66, что всего на треть балла ниже высшей отметки.

Явление связано с приходом к нашей планете первого из трех ожидаемых сегодня плазменных облаков, вызванных резким ростом солнечной активности в последние дни. Ученые отмечают, что реальная геомагнитная обстановка серьезно расходится с прогнозами: вместо слабой бури уровня G1-G2 от первого и самого слабого выброса регистрируются аномально высокие показатели.

«Единственное объяснение состоит в том, что движущееся последним облако плазмы от вчерашней, самой сильной, вспышки года X5.1, из-за своих измеренных рекордных скоростей уже догнало распространявшиеся впереди более медленные плазменные облака и сейчас толкает и сдавливает их, резко увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики», — поясняет источник.

Согласно поступающим данным, в околоземном пространстве зафиксированы исключительно высокие плотность и температура плазмы, которые в десятки раз превышают обычные значения, а также рекордные величины магнитной индукции, близкие к историческим максимумам. В течение суток ожидается удар основного солнечного выброса, но специалисты надеются на временное ослабление геомагнитного воздействия в ближайшие часы.

Изображение от freepik и ВК Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ