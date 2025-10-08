Молодежный парламент Таганрога поделился опытом со всем регионом

7 октября в Таганроге, в зале ученого совета Инженерно-технологической академии ЮФУ, прошло заседание Совета Молодежных парламентов муниципальных образований Ростовской области.

Главной темой стало развитие образования на Дону, а также разработка средств мотивации молодых людей оставаться жить и работать в своем регионе.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирины Жуковой, инициаторами обсуждения стали сами юные парламентарии. Многих из них беспокоит, что образовательные и карьерные возможности, которые есть у молодежи на Дону, не всегда известны старшеклассникам, и ребята выбирают для обучения и дальнейшей работы Москву и Санкт-Петербург.

«Мы хотим показать нашей молодежи, что Таганрог — это IT-столица юга России, — сказала Ирина Жукова. — Город сегодня предоставляет не только уникальное образование в направлении информационных технологий, но и дает стопроцентные возможности для выпускников по трудоустройству. Сегодня молодые люди, которые учатся в Таганроге на IT-специалистов, как правило, с второго-третьего курсов уже трудоустроены, они работают, проходят высокооплачиваемую практику в IT-компаниях. И мне хочется, чтобы через Молодежный парламент молодежь Ростовской области узнала о таких образовательных возможностях для себя».

Ирина Жукова подчеркнула, что задача депутатов Законодательного Собрания — создать все условия для того, чтобы донская молодежь не уезжала из родного региона, в том числе за образованием. Таганрогский кампус (Инженерно-технологическая академия) ЮФУ — это хороший пример того, что вузы Ростовской области способны давать качественное образование по востребованным направлениям.

Председатель Молодежного парламента Таганрога Алтын Розметова в своем докладе «Роль Молодежного парламента в образовательном пространстве Таганрога: создание новых точек притяжения и развитие лидерских качеств молодых людей» отметила, что в нашем городе проводится большая работа, направленная на ознакомление юных таганрожцев с перспективами их профессионального и личностного роста в Ростовской области, прежде всего — в родном городе.

«Мы приходим в разные образовательные учреждения, в школы. Проводим беседы, лекции и, вовлекая ребят в совместную деятельность, показываем, что каждый из них нужен и важен нашему городу и региону», — поделилась Алтын Розметова.

Молодежный лидер привела такие цифры: в настоящее время в состав Молодежного парламента Таганрога IV созыва входит 25 депутатов, из которых 70% — активная студенческая и учащаяся молодежь. Заметим, что касается остальных 30%, то они, в основном, — недавние студенты, ставшие ныне молодыми преподавателями и наставниками ребят, которые ненамного младше них. Этот факт, по мнению Алтын Розметовой, придает особое значение роли Молодежного парламента в осуществлении эффективных коммуникаций с образовательными учреждениями города и реализации значимых проектов гражданского и патриотического характера.

В завершение своего выступления председатель Молодежного парламента Таганрога выразила огромную благодарность председателю городской Думы Роману Корякину — за поддержку молодежных инициатив, веру в молодое поколение и за тот опыт, которым Роман Валерьевич делится с таганрогской молодежью в целом и с молодыми парламентариями, в частности.

Председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин, со своей стороны, отметил значимость деятельности Молодежного парламента для города.

«Ни одно мероприятие у нас не обходится без Молодежного парламента, — подчеркнул он. — И мы считаем, что это очень важно, что это дает всей молодежи толчок для того, чтобы они вели активный образ жизни. И действующие депутаты уверены, за такими ребятами — будущее нашего города, нашего региона и нашей страны.

