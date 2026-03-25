Молодежь Ростовской области потратила 82 млн рублей по «Пушкинской карте» с начала года

Молодежь Ростовской области активно осваивает средства по программе «Пушкинская карта», потратив с начала 2026 года более 80 млн рублей на культурные мероприятия.

Эти данные предоставил банк ВТБ, выступающий оператором проекта, информирует портал донского правительства.

Согласно данным банка, общая сумма расходов составила 82 млн рублей. Средства были направлены на посещение театров, музеев, концертных организаций и кинотеатров, причем почти половина — 37,4 млн рублей — пришлась именно на кинотеатры. С начала года в регионе было выдано 187 тыс. карт, и ими уже воспользовались 84 тыс. человек. Для сравнения, месяц назад активных пользователей было около 60 тыс., что демонстрирует рост интереса на 40%.

«Потенциал программы остается значительным: общий объем средств для культурных учреждений региона оценивается более чем в 935 млн рублей, поэтому мы ждем, что число пользователей карты будет расти», — отметил управляющий ВТБ в Ростовской области – вице-президент Юрий Авдеев.

Наиболее активно карты оформляют старшеклассники и выпускники. В возрастной структуре лидируют 17-летние жители области (более 31 тыс. карт), за ними следуют 16-летние (почти 30 тыс.) и 18-летние (около 28 тыс. оформлений).

Министр культуры региона Анна Дмитриева также подчеркнула значение программы:

«Программа «Пушкинская карта» дает молодым людям шанс окунуться в насыщенную культурную жизнь региона. Молодежь может выбирать из широкого перечня мероприятий, посещать то, что ей интересно, и открывать для себя новые горизонты. Для театров, музеев и концертных залов это шанс привлечь внимание новой аудитории и использовать средства, выделенные по программе, для своего развития».

Оформить карту могут жители области в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно в офисах ВТБ. Ежегодный государственный лимит по карте составляет 5000 рублей, которые можно потратить на билеты.

Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Ранее мы сообщали о том, что фонды библиотеки Таганрога пополнились уникальной коллекцией издательства «Молодая гвардия».

Фото: donland.ru

