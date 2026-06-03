У жителей донского региона осталось 10 дней, чтобы повлиять на облик своих городов и районов

400 тысяч дончан уже отдали свой голос за один из объектов общественного пространства для благоустройства в приоритетном порядке.

Почти 400 тысяч жителей Ростовской области уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Оно проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До завершения голосования осталось 10 дней.

В этом году жителям региона предстоит выбрать один из 124 проектов, расположенных в 55 муниципальных образованиях. В списке — современные набережные, детские и спортивные площадки, уютные скверы и парки, а также другие общественные пространства.

«Мы видим, как преображаются наши муниципалитеты благодаря благоустройству парков, набережных и скверов. И как они становятся центром притяжения для жителей региона. Важно, что в процесс вовлечены сами люди: именно они выбирают территории для преображения, участвуют в голосовании и контролируют результаты. Такая совместная работа даёт реальные изменения в городах и районах нашего региона», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Напомним, жители Ростовской области старше 14 лет могут выбрать, какой парк, сквер или набережную обновят в первую очередь. Сделать это можно несколькими способами: на платформе, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат-бот в мессенджере MAX или с помощью волонтеров, которые помогут проголосовать на месте. Голосование продлится до 12 июня. Каждый голос важен: именно жители определяют, какие территории в их населенных пунктах получат новый облик.

Фото: donland.ru