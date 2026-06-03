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Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

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В Ростовской области полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал. Авария произошла утром 3 июня на трассе М-4 «Дон».

Новости Ростовской области

По предварительным данным Госавтоинспекции, в 5:39 на 3-м километре автодороги в районе поселка Каменоломни 41-летний водитель за рулем Hyundai Solaris при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2115» под управлением 26-летнего водителя. После столкновения «ВАЗ» врезался в Opel Vectra, которым управлял 65-летний мужчина.

«В результате аварии водитель Hyundai Solaris и его 43-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир этого авто, 35 лет, получил травмы и был госпитализирован», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что 1 июня три человека погибли в страшном ДТП под Таганрогом.

Фото: Госавтоинспекция по РО

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Таганрогская правда

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