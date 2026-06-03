Сувениры, ковка, мебель: в Ростовской области показали, что производят в исправительных колониях

В регионе состоялась масштабная выставка изделий, произведенных руками заключенных, которая стала площадкой для диалога между ГУФСИН, органами власти и бизнес-сообществом по вопросам расширения сотрудничества в сфере производства.

В Ростовской области на базе исправительной колонии №1 прошла выставка, на которой представили продукцию, выпускаемую в учреждениях регионального ГУФСИН. Мероприятие собрало представителей областного правительства, министерств и ведомств, а также руководителей муниципалитетов и производственных предприятий.

Экспозиция стала площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества между уголовно-исполнительной системой, властями и бизнесом. Участники рассмотрели возможности размещения заказов на изготовление товаров для нужд региона и муниципалитетов. Особый акцент сделали на использовании свободных производственных площадей в колониях — это позволит создать дополнительные рабочие места и активнее привлекать осужденных к труду.

На выставке показали продукцию девяти исправительных учреждений, где работают центры трудовой адаптации. Гости могли ознакомиться с широким ассортиментом: от мебели и швейных изделий до сувениров и кованых предметов. Наибольший интерес вызвали деревянные изделия, произведенные в колониях Батайска, Ростова-на-Дону и Шахт. Посетители отметили качество сувениров, шахмат, нард, малых архитектурных форм — лавочек, уличных фонарей и урн, а также изделий из ротанга и кованых наборов для камина.

Заместитель начальника ГУФСИН России по Ростовской области Григорий Явруян подчеркнул, что многие вещи создаются по инициативе самих осужденных, что придает им особую ценность. «Уверен, что выставка будет развиваться с каждым годом, а продукция, производимая в ГУФСИН, найдёт своего покупателя», — отметил он.

Одним из ключевых преимуществ сотрудничества с учреждениями уголовно-исполнительной системы является возможность закупки товаров у единственного поставщика без проведения торгов, что упрощает взаимодействие для бюджетных организаций.

По итогам выставки с колонией №2 уже заключены контракты на поставку мебели на сумму более 700 тысяч рублей. Колония №9 оформляет договорные отношения на поставку форменного обмундирования для кадетов на сумму свыше 12 миллионов рублей. Организаторы рассчитывают, что такие мероприятия станут регулярными и помогут развивать производственный потенциал исправительных учреждений, а также укреплять партнерские связи.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по РО