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В Ростовской области с 1 июня открылись 76 из 87 запланированных пляжей

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В Таганроге к приему отдыхающих готовы два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский.

Новости Ростовской области

В первый день лета в донском регионе официально стартовал купальный сезон. На данный момент в области открыты 76 пляжей из запланированных 87, сообщили в МЧС РО. В Ростове-на-Дону будут работать четыре пляжа: городской пляж на территории парка «Левобережный» и пляж на Зеленом острове. Также готовятся к открытию два частных пляжа — «Карера» и «Абрикос».

В Таганроге к приему отдыхающих готовы два муниципальных пляжа — Центральный и Приморский.

В течение лета инспекторы ГИМС будут инспектировать каждый пляж на соответствие требованиям безопасности. В МЧС России напоминают, что отдых может быть безопасным только на официально разрешенных пляжах. Такие места оборудованы спасательными постами и пунктами медицинской помощи. Кроме того, дно водоемов в районе пляжей обследовано и очищено водолазами. На территории установлены таблички с информацией о температуре воды и воздуха, а также плакаты с инструкциями по спасению утопающих и оказанию первой помощи. Ведомство призывает не купаться и не нырять в незнакомых местах, а также не заплывать далеко.

За безопасностью отдыхающих на официальных пляжах области будут следить более 200 спасателей из разных ведомств. Для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации подготовлены свыше 100 единиц автотранспорта и 120 плавсредств. Вся техника прошла техническое освидетельствование.

Главное управление МЧС России по Ростовской области призывает жителей региона строго соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.

Фото из архива

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купальный сезон МЧС новости пляжи Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда

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