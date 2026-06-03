Реорганизация налоговых органов Ростовской области: новые стандарты доступности и комфорта для налогоплательщиков

Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области информирует об изменениях в структуре территориальных органов, которые вступят в силу с 15 июня 2026 года.

В рамках реформы произойдет укрупнение ряда инспекций: Межрайонная ИФНС России № 13 присоединится к Межрайонной ИФНС России № 11; Межрайонная ИФНС России № 18 — к инспекции по г. Таганрогу (которая получит новый статус и номер — Межрайонная ИФНС России № 28); инспекции по Ленинскому и Октябрьскому районам Ростова-на-Дону войдут в состав Межрайонных ИФНС России № 24 и № 25 соответственно.

После завершения преобразований на территории региона будут функционировать 10 межрайонных инспекций. Все полномочия реорганизуемых налоговых органов сохраняются и переходят к правопреемникам в полном объеме.

Современная налоговая служба — это прежде всего удобные цифровые решения. Сегодня ФНС России предлагает более 70 онлайн-сервисов. Ключевыми инструментами взаимодействия остаются Личные кабинеты налогоплательщиков для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на сайте ФНС России nalog.gov.ru. Их функционал позволяет:

отслеживать состояние расчетов с бюджетом и сверять данные без визита в инспекцию

формировать квитанции и оплачивать налоги в режиме онлайн

подавать налоговые декларации, в том числе 3-НДФЛ

запрашивать справки и выписки

регистрировать контрольно-кассовую технику

получать информацию о задолженности и применять меры по ее урегулированию

Даже если у налогоплательщика пока нет личного кабинета на сайте ФНС, с высокой долей вероятности у него есть учетная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги). Через этот канал доступен также широкий спектр функций: от подачи заявлений на получение ИНН до регистрации юридических лиц и ИП. Если налогоплательщик имеет подтвержденную учетную запись на Госуслугах, т. е. обращался для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов Единой системы идентификации и аутентификации (отделения Почты России, МФЦ и др.), то с помощью учетной записи на портале Госуслуг он может успешно авторизоваться в Личном кабинете на сайте ФНС России, а также через мобильное приложение «Налоги ФЛ», не посещая лично налоговую инспекцию.

Для тех, кто предпочитает личное общение или нуждается в разъяснениях по сложным вопросам, налоговые органы Ростовской области предлагают современный формат видеоконсультаций. Направить заявку на видеоконсультацию можно самостоятельно через единую электронную систему коммуникации по адресу: https://helponline.donland.ru или записаться на онлайн-прием непосредственно в офисе МФЦ. К заявке можно приложить документы, уточняющие суть вопроса. Подключиться к онлайн-приему можно в любой рабочий день с 10:00 до 13:00. Заявитель самостоятельно выбирает место участия: это может быть офис МФЦ или любое другое пространство, где есть компьютер, можно также использовать для подключения смартфон.

Кроме того, ряд государственных услуг ФНС России доступен в отделениях МФЦ «Мои документы». Полный перечень услуг, оказываемых через МФЦ, размещен на официальном сайте организации.

Реорганизация не затрагивает традиционные форматы взаимодействия. Налогоплательщики по-прежнему могут направить документы и обращения почтой и получить консультацию по единому многоканальному телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

Важно отметить, что ряд услуг ФНС оказывает в проактивном режиме: например, налоговые льготы по имущественным налогам применяются автоматически на основании данных, поступающих из государственных информационных систем. Это позволяет гражданам экономить время и не подавать дополнительные заявления.

Изменения в структуре налоговых органов Ростовской области — это переход к сервисной модели, где во главе угла стоят потребности налогоплательщика, а технологии берут на себя рутинные операции. Закрытие отдельных территориально обособленных рабочих мест компенсируется развитием цифровых каналов, расширением функционала МФЦ и сохранением очных точек приема на базе укрупненных инспекций.

ФНС России обеспечивает удобство и доступность своих сервисов. Реорганизация создает условия для более быстрого принятия решений, повышения качества консультационной поддержки и внедрения новых цифровых продуктов — при этом каждый налогоплательщик сохраняет возможность выбрать тот формат взаимодействия, который ему наиболее комфортен.

Контактная информация:

официальный сайт ФНС России: www.nalog.gov.ru

Единый портал госуслуг: www.gosuslugi.ru

онлайн-консультации в Ростовской области: https://helponline.donland.ru

Контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)

Фото: ФНС России по Ростовской области