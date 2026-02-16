Главная » Власть

Многодетную семью из Таганрога хотят наградить медалью ордена «Родительская слава»

Этот и другие вопросы рассмотрит 17 февраля социальная комиссия Гордумы Таганрога.

Депутаты Таганрогской городской Думы рассмотрят вопрос о награждении многодетной семьи Фоменко медалью ордена «Родительская слава». Представление к награждению супругов Фоменко Н.Ю. и Фоменко Е.А. рассмотрит во вторник, 17 февраля, комиссия Думы по социальным вопросам.

Также в повестке дня: внесение изменений в Положение «Об Управлении социальной защиты населения города Таганрога», информация о проведенной администрацией города в 2025 году работе по оказанию всесторонней помощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации и граждан, заключивших контракт с Вооруженными Силами России, информация о плане проведения городских мероприятий в рамках Года единства народов России, а также доклад о работе по строительству дорог к дошкольным образовательным учреждениям города.

