Многодетная семья из Неклиновского района награждена орденом «Родительская слава»

Супруги Фарраховы воспитали 10 детей.

Указом Президента РФ донская семья Фарраховых, проживающая в сельском районе под Таганрогом, награждена орденом «Родительская слава». Лариса Саитгареевна и Айрат Фансафович прожили в крепком браке уже четверть века и воспитали 10 детей.

Глава семьи – преподаватель английского и китайского языков. Мама все свое время посвящает воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства. Она поддерживает связь с педагогами и участвует в школьной жизни своих детей.

Пятеро детей семьи Фарраховых закончили таганрогскую детскую музыкальную школу имени П.И.Чайковского. Четверо старших уже учатся в вузах, пятеро – еще школьники. Все они принимают участие в различных конкурсах и олимпиадах. Самый младший ребенок, как и его братья и сестры, проявляет интерес к творчеству, в чем получает поддержку всей семьи.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей 11 семей региона награждены орденом «Родительская слава» и еще 12 – медалью ордена «Родительская слава», рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото: donland.ru

