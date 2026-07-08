МКУ «Благоустройство»: содержание дороги в СНТ «Металлург-1» осуществляется в рамках выделенного бюджета

В учреждении дали пояснения в ответ на критику в СМИ о том, что власти длительное время не занимались этой дорогой.

В СМИ появились сообщения о том, что дорога в СНТ «Металлург-1» долгое время оставалась без должного внимания. В МКУ «Благоустройство» пояснили, как ведется работа по содержанию этого участка.

Учреждение является казенным и действует строго в рамках выделенного бюджетного финансирования. При наличии необходимых материалов проводится отсыпка грунтовых дорог — это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения.

В текущем году дорогу отсыпали асфальтогранулятом в январе, марте и апреле. Также 7 и 8 июля были выполнены работы по отсыпке щебнем, рассказали в МКУ «Благоустройство». В 2025 году проводились аналогичные работы: отсыпка асфальтогранулятом с выравниванием профиля дороги была в январе, феврале и июле.

Фото: МКУ «Благоустройство».