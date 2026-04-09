Главная » Город

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и завод «Красный котельщик» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» заключили соглашение, направленное на социально-экономическое развитие и укрепление промышленного потенциала региона. Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Михаил Клугман и министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.

Город

Соглашение определяет ключевые направления взаимодействия, нацеленные на долгосрочное партнерство. В рамках документа стороны сосредоточат усилия на модернизации и повышении эффективности производственных процессов, реализации инвестиционных и экологических проектов, повышении производительности труда, увеличении налоговых поступлений в региональный бюджет.

Генеральный директор «Красного котельщика» Михаил Клугман подчеркнул важность подписанного соглашения:

«Укрепление экономики, поддержка промышленности и повышение компетенций сотрудников являются стратегическими приоритетами как для бизнеса, так и государства. Уверен, что подписанное соглашение откроет новые возможности для реализации совместных проектов, которые придадут дополнительный импульс развитию «Красного котельщика» и в целом Ростовской области».

Ранее мы рассказали, что глава Таганрога встретилась с коллективом завода «Красный котельщик».

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Красный котельщик новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru