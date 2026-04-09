Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и завод «Красный котельщик» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Министерство промышленности и энергетики Ростовской области и Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» заключили соглашение, направленное на социально-экономическое развитие и укрепление промышленного потенциала региона. Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Михаил Клугман и министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.

Соглашение определяет ключевые направления взаимодействия, нацеленные на долгосрочное партнерство. В рамках документа стороны сосредоточат усилия на модернизации и повышении эффективности производственных процессов, реализации инвестиционных и экологических проектов, повышении производительности труда, увеличении налоговых поступлений в региональный бюджет.

Генеральный директор «Красного котельщика» Михаил Клугман подчеркнул важность подписанного соглашения:

«Укрепление экономики, поддержка промышленности и повышение компетенций сотрудников являются стратегическими приоритетами как для бизнеса, так и государства. Уверен, что подписанное соглашение откроет новые возможности для реализации совместных проектов, которые придадут дополнительный импульс развитию «Красного котельщика» и в целом Ростовской области».

