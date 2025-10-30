Главная » #Образование

Методы духовного воспитания молодежи обсудили в Никольском храме Таганрога

В Никольском храме Таганрога состоялся круглый стол на тему «Святыни Донского края как элемент духовного воспитания молодежи». Мероприятие прошло в рамках юбилейных XXX Димитриевских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: Формирование личности и вызовы времени».

Участниками круглого стола стала глава города Светлана Камбулова, представители благочиния Таганрогского округа, казаки ГКО «Таганрогское», педагоги воскресных и общеобразовательных школ. Обращаясь к ним, настоятель Никольского храма, председатель комиссии по канонизации святых Донской митрополии, иеромонах Маврикий Звягинцев отметил, что святые и подвижники Донской земли могут послужить ориентирами в нравственном воспитании молодого поколения.

О проектах по воспитанию детей и молодежи, которые реализуются в сотрудничестве с благочинием Никольского храма, рассказал помощник атамана городского казачьего общества «Таганрогское», секретарь комиссии по канонизации святых Александр Юрченко. Совместно с Таганрогским благочинием казаки проводят лектории об истории Донского края и казачества. Никольский храм стал площадкой для приобщения к духовным ценностям не только воспитанников воскресных школ, но и учащихся и педагогов общеобразовательных учреждений.

Светлана Камбулова поблагодарила казаков и духовенство города за просветительскую и патриотическую работу среди подрастающего поколения. А также рассказала о муниципальных проектах по духовно-нравственному воспитанию детей.

Фото предоставлено ГКО «Таганрогское»

