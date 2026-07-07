Главная » Город

Металлурги ТАГМЕТа седьмой год подряд выпускают мальков осетра в бассейн Азовского моря

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

ТАГМЕТ финансирует этот процесс, а выращивают молодь в специальном рыбоводческом хозяйстве, где мальки проходят весь необходимый цикл — от икринок до маленьких ершистых рыбок, вес каждой из которой достигает 2,5 граммов. А потом — в свободное плавание, чтобы выжить и подрасти.

Город

Таким образом за семь лет в воды Дона, в основном, ниже Цимлянского гидроузла, недалеко от станицы Богоявленской Константиновского района выпущено более 200 тысяч мальков, а это — общая биомасса, достигающая 1 645 килограммов!

Экологическая акция уже стала доброй заводской традицией. ТАГМЕТ взял на себя обязанность по сохранению ценной рыбы: задача предприятия — предотвратить истощения водных биологических ресурсов путем их искусственного воспроизводства. Выжить малькам непросто, поэтому и проект ТАГМЕТа рассчитан не на один год, ведь после выпуска мальки «скатываются» в Азовское море, где долго нагуливаются, кормятся, набирают вес и только потом возвращается на нерест в Дон. До полного созревания особей минимум 6-8 лет.

Весь процесс проходит согласно букве закона. Предприятие, со стороны которого все организуют экологи, работает совместно с контролирующими органами — представителями Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, те следят за всеми процессами, подписывая вместе с металлургами финальный нормативный документ.

«С подобной экологической практикой ТАГМЕТ выступил первым в компании, и она показала свою результативность. Помимо этой программы ТАГМЕТ также использует другие инструменты для сохранения биосистемы Азово-Черноморского бассейна — так, на береговых водозаборных сооружениях завода установлены рыбозащитные механизмы», — отметил управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

«Осетровый» проект ТАГМЕТа был хорошо принят как в регионе, так и на более высоком уровне  — был отмечен в ходе экспертизы Национальной премии в области экотехнологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР», лауреатом которой ТМК, (в состав которой ТАГМЕТ входит с 2004 года, с 20026 – как филиал компании) с проектом ТАГМЕТа стала в 2025 году. Также предприятие неоднократно становилось лидером различных номинаций Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» и Международной экологической премии «ЭкоМир-2023».

Вот и снова в жаркий июльский день в свободное плавание по Дону, Ростовской области, отправилось в путь, чтобы подрасти более 28 тысяч мальков осетра русского.

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТа

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

рыба Таганрог ТАГМЕТ экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru