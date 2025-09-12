Главная » #В стране

Мессенджер МАХ продолжает обрастать мифами

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Очередной один миф о национальном мессенджере Мах начали распространять в сети Интернет, утверждая, что  с помощью искусственного интеллекта будут автоматически формироваться «доносы» на тех, кто использует VPN или читает экстремистские материалы.

#В стране

Как разъясняет «Южная служба новостей», подобное можно сказать о любом мобильном приложении. При этом  приложениями госорганизаций (Госуслуги) и крупных банков (Сбербанк, ВТБ) пользуется большинство россиян. И еще не было зафиксировано ни одного случая слежки.

«MАХ проходит те же процедуры проверки и соответствует тем же стандартам безопасности, что и другие популярные приложения. Наравне с конкурентами перед публикацией в официальных магазинах приложение проходит обязательную проверку», — пишет источник.

И напоминает, что использование VPN до сих пор не запрещено в России и запрет не планируется вводить в обозримом будущем.

Отличие MAX от заграничных аналогов в том, что он рассчитан на интеграцию с госсервисами, а не на сбор информации для коммерческих целей. Кроме того,  MAX использует собственный протокол шифрования при хранении информации на российских серверах. Это снижает риски передачи данных за пределы юрисдикции РФ.

Ранее мы уже рассказывали о правде и мифах о новом российском мессенджере MAX.

Фото max.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Мессенджер МАХ новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru