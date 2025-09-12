Мессенджер МАХ продолжает обрастать мифами

Очередной один миф о национальном мессенджере Мах начали распространять в сети Интернет, утверждая, что с помощью искусственного интеллекта будут автоматически формироваться «доносы» на тех, кто использует VPN или читает экстремистские материалы.

Как разъясняет «Южная служба новостей», подобное можно сказать о любом мобильном приложении. При этом приложениями госорганизаций (Госуслуги) и крупных банков (Сбербанк, ВТБ) пользуется большинство россиян. И еще не было зафиксировано ни одного случая слежки.

«MАХ проходит те же процедуры проверки и соответствует тем же стандартам безопасности, что и другие популярные приложения. Наравне с конкурентами перед публикацией в официальных магазинах приложение проходит обязательную проверку», — пишет источник.

И напоминает, что использование VPN до сих пор не запрещено в России и запрет не планируется вводить в обозримом будущем.

Отличие MAX от заграничных аналогов в том, что он рассчитан на интеграцию с госсервисами, а не на сбор информации для коммерческих целей. Кроме того, MAX использует собственный протокол шифрования при хранении информации на российских серверах. Это снижает риски передачи данных за пределы юрисдикции РФ.

Ранее мы уже рассказывали о правде и мифах о новом российском мессенджере MAX.

Фото max.ru