Правда и мифы о новом российском мессенджере MAX

С момента запуска в марте нынешнего года российский мессенджер MAX оказался в центре разнообразных слухов и домыслов, сообщает «Южная служба новостей».

Одни видят в нем угрозу приватности, другие — долгожданный отечественный продукт. Пользователи сетей считают, что через это приложение можно осуществлять тотальную слежку за пользователями. Основная претензия к MAX — обширный список запрашиваемых разрешений. Приложение просит доступ к камере, микрофону, контактам, файлам, геолокации и Bluetooth. В соцсетях это часто подается как нечто неприемлемое – дескать, действует как шпионская программа, без ведома пользователя. Также говорят, что на Android MАХ якобы интегрируется на системном уровне и считывает всю информацию с устройства.

С началом сентября слухи о разработанном VK по заказу Минцифры мессенджере достигли апогея. Некоторые интернет-ресурсы даже утверждают, что привезенные в Россию смартфоны будут вскрывать для установки MАХ. Поводом для этого стала новость о том, что мессенджер теперь обязателен для предустановки на устройства.  Напомним, что «VK Мессенджер» с 2023 года находится в списке обязательных приложений, но паники по этому поводу не было. Самого мессенджера от VK на новых смартфонах тоже никто не заметил.

В Госдуме слухи о вскрытии устройств для установки MАХ, опровергли. И пояснили, что все приложения интегрируются на этапе заводской прошивки.  

Также следует пояснить, что MАХ, как и другие мессенджеры, требует доступ только к тем функциям, которые нужны для его корректной работы. Подобные разрешения нужны каждому мессенджеру, а если их не предоставить (что является выбором пользователя), работать с приложением будет невозможно.

