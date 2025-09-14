Мемориальная доска в честь Анатолия Ломакина установлена на фасаде Детской больницы Таганрога

На фасаде Детской городской больницы Таганрога торжественно открыта мемориальная доска в честь легендарного летчика-аса, Героя Советского Союза Анатолия Ломакина.

Церемония состоялась при участии руководства медицинского учреждения и представителей городской власти.

В мероприятии приняли участие председатель городской думы Роман Корякин, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева, главный врач больницы Сергей Тимофеев и другие.

Анатолий Георгиевич Ломакин родился в Таганроге, прошел боевой путь в составе истребительной авиации ВМФ СССР в Великой Отечественной войне. За мужество и героизм, проявленные в воздушных боях, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Детская больница расположена на улице, носящей имя героя.

«Открытие мемориальной доски на здании нашей больницы — это не только дань уважения героическому земляку, но и важный шаг в патриотическом воспитании подрастающего поколения»,— подчеркнул главный врач ДГБ Сергей Тимофеев.

Мемориальная доска заняла почетное место на фасаде медицинского учреждения, напоминая всем о подвиге выдающегося летчика-истребителя, внесшего неоценимый вклад в Великую Победу.

Фото: ВК «Детская городская больница Таганрога»