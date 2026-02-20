Главная » Город

МегаФон запустил платформу, где можно подключить тарифы других операторов

На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

МегаФон объединил на одной платформе популярные тарифы всех крупных российских мобильных операторов. На ней пользователи могут подобрать подходящий тариф и подключиться с ним к МегаФону.

Город

Оператор запустил платформу «Маркетплейс тарифов», где можно сравнить предложения разных компаний, выбрать для себя лучшее и подключить его на сим-карте МегаФона. Тарифы по стоимости, минутам и ГБ повторяют условия других операторов. На маркетплейсе пока представлены 19 самых востребованных тарифов, однако платформа будет расширяться и пополняться новыми предложениями.

«Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы — ими пользуются почти 90% населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ритейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас — на “Маркетплейсе тарифов”. А вместе с удобными для себя условиями клиент подключается к МегаФону и может оценить и наше качество связи», — рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Каждый тариф усилен дополнительными услугами МегаФона. Это могут быть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру START, а также создание «МегаСемьи» — услуги, с которой клиент может подключить до пяти друзей или родственников к своему тарифу и пользоваться им вместе, при этом они не будут платить за связь.

Услуги «Маркетплейса тарифов» будут доступны как новым, так и текущим клиентам МегаФона.

  • Реклама
  • Рекламодатель ПАО «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • erid: 2Vfnxw4Y3jo

Фото пресс-службы МегаФона

МегаФон мобильная связь новости Таганрог
