Массированная вражеская атака отражена ночью в четырех районах Дона

В ночь на 15 октября в четырех районах Ростовской области была отражена массированная воздушная атака. Силы ПВО уничтожили 17 вражеских беспилотников.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, БПЛА сбиты и перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 17 из них сбиты в Ростовской, 12 – в Волгоградской, 11 — в Белгородской, 9 — в Воронежской, по одному – в Брянской, Курской и Орловской областях. Еще 4 БПЛА перехвачены на территорией Республики Крым и 3 – над акваторией Черного моря.

Ранее мы рассказали, что 13 октября в пяти районах Ростовской области была отражена воздушная атака врага.

