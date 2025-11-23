Ловушки и обманы «Чёрной пятницы»: как не стать жертвой мошенников

Для многих таганрожцев ноябрь – символ удачных покупок. Именно в этом месяце проводятся самые знаменитые распродажи разнообразных товаров. Одна из них — «Черная пятница», которая действует вплоть до конца ноября. Однако готовятся к этому событию не только продавцы и покупатели, но и мошенники. Такова сегодняшняя реальность. Как не попасться на уловки?

Надо быть очень осторожным, чтобы не остаться и без выгодных покупок, и без денег. Мало того, что во время распродаж сами продавцы могут хитрить с ценами на товары (существенно поднять их за неделю-другую до акции, а затем с чистой совестью сбросить до прежнего уровня), аферисты тоже стремятся взять свое.

Происходит активизация фишинговых (мошеннических) сайтов. Например, аферисты могут замаскироваться под известные бренды производителей и службу доставки. Для правдоподобности при создании сайтов-двойников используется искусственный интеллект. Рассылаются электронные письма со ссылками на сайты-подделки. Там размещают информацию о продаже различных товаров, якобы с огромными скидками и удобной доставкой. Однако при этом указывают, что необходимо скачать или обновить приложение с помощью прикрепленной ссылки. Покупатель, устанавливая такое вредоносное приложение, открывает доступ мошенников к смартфону, а значит, и к мобильному банку. В результате аферисты списывают все средства с карты пользователя. Уже одно это условие – обновить приложение – должно насторожить покупателей. Не ведитесь на обман!

К сожалению, подвох чувствуют не все. Имейте в виду, что при попытке открыть фишинговый сайт браузер может предупредить вас: соединение не защищено. А еще вредоносная ссылка, которую вы, открыв сайт, увидите в адресной строке, имеет отличия от названия оригинального магазина. Совершая операции, покупатель может остаться не только без денег и товаров, но еще и с оформленным на него кредитом. Одна из мер предосторожности при оплате покупок в сети Интернет – завести для этого отдельную карту и класть на нее лишь ту сумму, которая необходима, чтобы рассчитаться с виртуальным торговцем. Тогда, если вы попадете на мошенников, лишитесь лишь тех денег, которые были на данной карте. Основная часть ваших средств останется спокойно лежать на кредитных, зарплатных или пенсионных.

Накануне распродажи аферисты могут направить в мессенджеры сообщения с предложением забронировать товар с предоплатой. При этом прикрепляют ссылку на поддельный сайт известного магазина, куда эту предоплату необходимо внести. Как только покупатель вводит данные дебетовой или кредитной карты, злоумышленники списывают с нее всё.

Еще одна вполне правдоподобная схема обмана — мошенники направляют SMS, что на карту пользователя произведен возврат средств за совершенную покупку. Потом звонят от имени представителей магазина или маркетплейса с просьбой вернуть якобы случайно отправленные деньги. Запугивают человека статьей 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Сообщают реквизиты для перевода, номер банковской карты или номер телефона, просят продиктовать код, который пришел по SMS.

Если позвонили с такими требованиями, лучше сразу положить трубку, а потом проверить историю зачисления средств в мобильном банке. Поступлений нет? Вас пытались ввести в заблуждение. Защита от подобных мошеннических манипуляций проста: не переходите по ссылкам, которые поступили на электронную почту, по SMS и в мессенджеры. Не сообщайте коды, данные своей карты, не переводите деньги на карту звонящих или через СБП.

Замечено использование «ноу-хау»: QR-коды «ловушки», которые размещают в рекламных объявлениях или общественных местах. Ведут такие коды на те же мошеннические сайты или при сканировании загружают в ваш телефон вредоносное программное обеспечение. Чем это может грозить, объяснять излишне.

Перед той же «Черной пятницей» действует еще одна уловка. Под предлогом получения промокода с большой скидкой от известных магазинов, злоумышленники предлагают зарегистрироваться на легальном ресурсе. После этого просят прислать скриншот с сайта с указанием имени, фамилии, даты рождения, данными банковской карты и другой конфиденциальной информацией в специальный Telegram-бот. Противодействовать можно, выполняя все те же, простые правила: никому ни под каким предлогом не сообщать никаких данных. Не переходить по ссылкам, не сообщать коды. Удачных распродаж!

Евгений БУТЫЛИН

Изображение от freepik