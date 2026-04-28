Личный прием главы города: какие вопросы волнуют таганрожцев

Глава Таганрога Светлана Камбулова провела очередной личный прием граждан. В формате открытого диалога жители смогли напрямую обратиться к ней и профильным специалистам администрации города со своими вопросами, проблемами и предложениями.

Тематика обращений оказалась разнообразной. Горожане поднимали вопросы как личного, так и общегородского значения. Среди ключевых тем — выплата денежных компенсаций в рамках режима ЧС, предоставление жилья нуждающимся, установка общедомовых приборов учета, а также выплаты собственникам аварийных домов. Каждое обращение было внимательно рассмотрено, заявителям даны разъяснения по порядку решения вопросов.

Отдельный блок приема был посвящен работе с участниками специальной военной операции и членами их семей. Поддержка защитников Отечества и их близких остается одним из приоритетных направлений администрации города, подчеркнула Светлана Камбулова. В ходе беседы обсудили выделение земельных участков участникам СВО, а также возможность благоустройства улиц, включая обустройство наружного освещения, тротуара и автомобильной дороги. Все обращения участников СВО и их семей рассматриваются в первоочередном порядке и находятся на особом контроле.

Светлана Камбулова считает, что личные приемы — это эффективный инструмент обратной связи с жителями. Именно из таких обсуждений местная власть получает наиболее точное представление о том, что действительно волнует горожан, и может оперативно реагировать на их запросы.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой