Кёрлингисты из Таганрога завоевали «серебро» на Всероссийских соревнованиях

В Самаре, в рамках ХIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», завершились Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юношей и девушек до 17 лет в дисциплине кёрлинг-смешанный.

Участие в соревнованиях приняли 12 сильнейших команд из 11 регионов Российской Федерации: из Омской, Челябинской, Московской, Самарской, Калининградской, Ростовской, Ульяновской, Кемеровской областей, а также из Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Ростовскую область представляла команда из Таганрога: первая в нашем регионе секция кёрлинга 3 года назад была открыта в спортивной школе олимпийского резерва № 13.

По результатам соревнований наши земляки София Яруллина, Трофим Гринчук, Лейла Талыбзаде, Архип Гусев (скип) заняли второе место, уступив в финальном матче самарским кёрлингистам — в упорной борьбе со счетом 5:6. Бронзовые медали завоевала команда «Кузбасс» из Кемерово.

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований принимали участие почетные гости, в том числе первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев. 

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными подарками Федерации кёрлинга России.

Поздравляем спортсменов и тренеров-преподавателей отделения керлинга СШОР № 13 Сергея Евтухова и Елену Мазуркевич с отличными результатами. Желаем дальнейших успешных выступлений и новых достижений!

Ранее мы рассказывали, что юные таганроженки вошли в число четырех лучших команд страны по кёрлингу.

Фото предоставлено СШОР №13

