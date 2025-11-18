Кто вывезет собранную в переулке Гарибальди листву: комментарий администрации Таганрога

В Таганроге жители переулка Гарибальди просят сотрудников МКУ «Благоустройство» убрать мешки с собранной листвой, которые лежат вдоль дороги еще с весны и портят внешний облик. Оказалось, что вывезти древесно-растительный мусор может только региональный оператор.

Как рассказали в городской администрации, весной жильцы, проживающие вблизи дома № 27 в переулке Гарибальди, провели субботник: собрали листву и ветки, оставив мусор на обочине вдоль проезжей части.

Выяснилось, что перед проведением субботника им следовало обратиться в МКУ «Благоустройство» с просьбой оказать содействие в вывозе мусора после проведения уборки. Однако обращения от жителей не поступало.

«Ввиду того, что с 1 сентября 2025 года в России действует запрет на складирование древесных и растительных отходов, провести вывоз со стороны МКУ «Благоустройство» не представляется возможным. Жителям необходимо обратиться к региональному оператору», — пояснили в городской администрации.

Фото bloknot-taganrog.ru