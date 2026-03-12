Главная » #Промышленность

«Красный котельщик» выплатил сотрудникам годовую премию

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), входящий в ТОП-50 лучших работодателей России, досрочно начислил своим сотрудникам годовую премию по итогам 2025 года.

Размер бонуса сформирован на основе финансовых результатов деятельности завода и личных достижений работников. Выплата произведена в марте – на месяц раньше запланированного срока в знак признательности компании своему коллективу за высокий профессионализм и успехи в выполнении производственных задач. 

Выплата годовой премии состоялась на фоне ежегодной индексации заработных плат — ТКЗ традиционно проводит её одним из первых среди промышленных предприятий города. Корректировка выплат учитывает уровень инфляции за 2025 год.

На заводе продолжает действовать программа благополучия «Больше, чем работа», которая предусматривает добровольное медицинское страхование, жилищную программу, компенсацию питания в заводских столовых, улучшение условий труда, организацию корпоративного досуга и т.д. 

Узнать об актуальных вакансиях «Красного котельщика» можно на сайте предприятия в разделе Вакансии. По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону: 8 (8634) 31-35-33 или e-mail: Job-tag@tkz.su

