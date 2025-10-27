Главная » Новости Таганрога

«Красный котельщик» вошел в ТОП самых динамичных компаний донского региона

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) признан победителем в номинации «Крупная машиностроительная компания с наибольшей динамикой чистой прибыли в Ростовской области» по итогам рэнкинга крупнейших производителей Дона.

Новости Таганрога

Почетный статус присвоен заводу за высокие темпы роста и устойчивое развитие. «Красный котельщик» продемонстрировал значительное увеличение финансовых результатов, укрепив позиции в машиностроительной отрасли юга России.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках Второй промышленной конференции «Амбиции донской индустрии». Организатором мероприятия выступило деловое медиа «Эксперт Юг».

Награду от имени коллектива ТКЗ получил директор по экономике и финансам Владимир Котляров:

«Это высокое признание — результат колоссального труда каждого сотрудника нашего завода. Благодаря коллективу предприятие растет, внедряет новые технологии и компетенции, удерживает лидерство в отрасли и уверенно подтверждает статус одного из ключевых промышленных игроков региона».

2025 год для «Красного котельщика» стал особенно плодотворным на награды. Предприятие получает высокую оценку на всех уровнях — от муниципального до федерального. Каждое новое достижение подтверждает системный подход к развитию производственного и кадрового потенциала, свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции.

Фото пресс-службы ТКЗ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Красный котельщик промышленность рейтинг Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru