«Красный котельщик» вошел в ТОП самых динамичных компаний донского региона

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) признан победителем в номинации «Крупная машиностроительная компания с наибольшей динамикой чистой прибыли в Ростовской области» по итогам рэнкинга крупнейших производителей Дона.

Почетный статус присвоен заводу за высокие темпы роста и устойчивое развитие. «Красный котельщик» продемонстрировал значительное увеличение финансовых результатов, укрепив позиции в машиностроительной отрасли юга России.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках Второй промышленной конференции «Амбиции донской индустрии». Организатором мероприятия выступило деловое медиа «Эксперт Юг».

Награду от имени коллектива ТКЗ получил директор по экономике и финансам Владимир Котляров:

«Это высокое признание — результат колоссального труда каждого сотрудника нашего завода. Благодаря коллективу предприятие растет, внедряет новые технологии и компетенции, удерживает лидерство в отрасли и уверенно подтверждает статус одного из ключевых промышленных игроков региона».

2025 год для «Красного котельщика» стал особенно плодотворным на награды. Предприятие получает высокую оценку на всех уровнях — от муниципального до федерального. Каждое новое достижение подтверждает системный подход к развитию производственного и кадрового потенциала, свидетельствует о высоком качестве выпускаемой продукции.

