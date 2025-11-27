Главная » #Промышленность

«Красный котельщик» удостоен награды за эффективное развитие кадрового потенциала

На чтение 2 мин Опубликовано

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

#Промышленность

Предприятие вошло в число победителей номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Это первый опыт участия завода в данном конкурсе — и сразу успешный результат.

Эта награда стала подтверждением системной, продуманной и ориентированной на человека политики предприятия в сфере управления персоналом. ТКЗ продолжает развивать свои социальные и кадровые инициативы, фокусируясь на благополучии сотрудников как основе устойчивого развития бизнеса.

Церемония награждения состоялась в рамках областной деловой площадки «Креативный труд как драйвер развития креативного Дона», которая была организована при поддержке Союза работодателей Ростовской области. Мероприятие объединило порядка 300 участников со всего региона, которые обсуждали портрет современного работодателя и роль креативных проектов в развитии человеческого капитала.

«Мы гордимся этой наградой, для нас она — важный индикатор верности выбранного пути в работе с персоналом. Наша цель — создавать условия, в которых сотрудники чувствуют себя уверенно и безопасно, ощущают поддержку, вовлечены в общее развитие компании, видят перспективы и свое будущее вместе с «Красным котельщиком», — прокомментировала директор по персоналу ТКЗ Мария Алхутова.

В рамках работы площадки Мария Анатольевна представила корпоративную программу благополучия «Больше, чем работа» — комплексный подход ТКЗ к формированию комфортной, вовлекающей и поддерживающей рабочей среды. Проект включает широкий спектр инициатив, направленных на развитие сотрудников, заботу о здоровье, укрепление корпоративной культуры и финансовую поддержку персонала.

Опыт «Красного котельщика» высоко оценен профессиональным сообществом: отмечено, что программа «Больше, чем работа» может служить практической моделью для предприятий региона, стремящихся строить ответственный кадровый и социальный менеджмент.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс Красный котельщик работа в Таганроге Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru