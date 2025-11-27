«Красный котельщик» удостоен награды за эффективное развитие кадрового потенциала

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Предприятие вошло в число победителей номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». Это первый опыт участия завода в данном конкурсе — и сразу успешный результат.

Эта награда стала подтверждением системной, продуманной и ориентированной на человека политики предприятия в сфере управления персоналом. ТКЗ продолжает развивать свои социальные и кадровые инициативы, фокусируясь на благополучии сотрудников как основе устойчивого развития бизнеса.

Церемония награждения состоялась в рамках областной деловой площадки «Креативный труд как драйвер развития креативного Дона», которая была организована при поддержке Союза работодателей Ростовской области. Мероприятие объединило порядка 300 участников со всего региона, которые обсуждали портрет современного работодателя и роль креативных проектов в развитии человеческого капитала.

«Мы гордимся этой наградой, для нас она — важный индикатор верности выбранного пути в работе с персоналом. Наша цель — создавать условия, в которых сотрудники чувствуют себя уверенно и безопасно, ощущают поддержку, вовлечены в общее развитие компании, видят перспективы и свое будущее вместе с «Красным котельщиком», — прокомментировала директор по персоналу ТКЗ Мария Алхутова.

В рамках работы площадки Мария Анатольевна представила корпоративную программу благополучия «Больше, чем работа» — комплексный подход ТКЗ к формированию комфортной, вовлекающей и поддерживающей рабочей среды. Проект включает широкий спектр инициатив, направленных на развитие сотрудников, заботу о здоровье, укрепление корпоративной культуры и финансовую поддержку персонала.

Опыт «Красного котельщика» высоко оценен профессиональным сообществом: отмечено, что программа «Больше, чем работа» может служить практической моделью для предприятий региона, стремящихся строить ответственный кадровый и социальный менеджмент.