«Красный котельщик» провёл шестой корпоративный турнир по рыбной ловле

Командные соревнования по рыбной ловле среди сотрудников Таганрогского котлостроительного завода (ТКЗ) объединили самых страстных поклонников рыбалки. Участники с особым предвкушением ждали этого дня, отложив ради турнира все свои дела.

Что может быть лучше, чем провести выходной день на берегу реки с удочкой в руках? Только корпоративный турнир по рыбной ловле на кубок «Красного котельщика», где за самый большой улов можно получить отличные призы… А в этом году ещё и побывать на мастер-классе «Подготовка снастей» от профи.

Многие участники нынешнего, уже шестого по счёту, турнира — опытные рыболовы, которые ежегодно присоединяются к заводским соревнованиям. Котлостроители приезжают на состязания командами. Это тёплая, увлечённая компания, объединённая общим хобби. Команды не только отлично разбираются в снастях и рыбацких хитростях, но и не упускают возможности подбодрить друг друга доброй шуткой, что способствует укреплению корпоративного духа.

Участники турнира с неизменным упорством принимают спортивный вызов — до самого конца соревнований не отрываются от удочек, надеясь поймать ту самую «золотую» рыбку. В этот раз это удалось Александру Чумакову из трубоблочного цеха: его рыба стала решающей при подведении итогов.

После взвешивания улова и церемонии награждения (помимо спортивных наград победители получили денежные сертификаты) у спортсменов-рыболовов осталось время на обмен опытом и рыбалку для себя.

Победители турнира

1 место — команда «Бывалые», трубоблочный цех: Александр Чумаков, Михаил Дырдин, Алёна Чумакова.

2 место — команда «Барракуда», сборная цехов корпусного и теплообменного оборудования: Роман Прошкин, Владимир Щербаков, Иван Ничмаренко.

3 место — команда «За жабры!», сборная дирекции по сбыту и проектного офиса по АЭС: Владимир Севастьянов, Андрей Перервенко, Александр Кондров.

Номинация «Самая большая рыба» — победитель Александр Чумаков.

Турниры по рыбной ловле ТКЗ — это особая атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Здесь спортивный азарт переплетается с дружеским общением, а острые ощущения — с удовольствием от самого процесса. Участники обмениваются полезными лайфхаками и делают фотографии на память… Эти соревнования пользуются популярностью и давно стали неотъемлемой частью культурного кода ТКЗ. Отличная корпоративная традиция, которую поддерживают сотрудники завода и с интересом перенимают другие предприятия Таганрога.

Мнения участников

Александр Чумаков, электросварщик трубоблочного цеха:

«Увлекаюсь рыбалкой с самого детства, в этот раз мне особенно повезло — я поймал самую большую рыбу соревнований – красавца пеленгаса. Этот улов стал на турнире моим личным «звёздным часом». Наша команда — я, моя супруга Алёна и наш давний друг Михаил Дырдин — заняла первое место. В этих соревнованиях участвуем не первый год, получаем массу впечатлений: красивая природа, близкие люди рядом, любимое занятие. От души благодарим за это мероприятие родной завод!».

Наталья Жерноклёва, инженер-дозиметрист дирекции по качеству:

«Я обожаю рыбалку! Вместе с мужем и сыновьями мы часто выбираемся на природу. Мне нравится всё — дорога, адреналин, когда начинает клевать, радость от улова. В корпоративных соревнованиях по рыбной ловле участвую уже в пятый раз — этого турнира жду с особым нетерпением целый год! Наша команда «На крючке» — единственная женская из тех, кто стабильно принимает участие в соревнованиях. Это так здорово — быть рядом с коллегами, которые так же, как и я, влюблены в рыбалку».

Владимир Щербаков, мастер по сварке цеха корпусного оборудования:

«Нам с коллегами удалось поймать зеркальных карпов: рыба — непростая, просто так на крючок не пойдёт. Думаю, сработали упорство и командный дух, чему мы очень рады. Говорят, что рыбалка делает людей счастливее — после участия в наших турнирах с этим трудно не согласиться. Здесь сочетаются спорт и отдых! Рыбалка объединяет — мы общаемся, делимся секретами, рассказываем весёлые рыбацкие истории. Настоящее удовольствие и отличная заводская традиция!».