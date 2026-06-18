«Красный котельщик» проводит летнюю оздоровительную кампанию

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) проводит летнюю оздоровительную кампанию, в рамках которой организован корпоративный отдых сотрудников предприятия и членов их семей.

Летний отдых коллектива «Красного котельщика» включен в корпоративную программу благополучия «Больше, чем работа» – комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий труда и заботу о сотрудниках. Помимо оздоровительной кампании сюда входит санаторно-курортное лечение, добровольное медицинское страхование, компенсация питания в заводских столовых, возмещение процентной ставки по ипотеке, оплата аренды жилья для иногородних специалистов и другие меры социальной поддержки.

«Красный котельщик» ежегодно выделяет льготные путёвки своему коллективу на оздоровительный отдых, что делает такие поездки доступными для каждой семьи. По путёвкам от завода дети сотрудников ТКЗ отдыхают в детских лагерях на побережьях Азовского и Чёрного морей. Каждое лето они проводят с максимальной пользой – досуг наполнен спортивными и творческими мероприятиями, которые помогают укрепить здоровье и способствуют личностному развитию ребят.

Сотрудники завода и их близкие получают льготные путёвки в парк-отель на Чёрном море, где современные условия проживания сочетаются с колоритной атмосферой первой береговой линии. При планировании отдыха «Красный котельщик» учитывает пожелания сотрудников, чтобы их летние отпуска были максимально приятными.

«Мы уделяем особое внимание корпоративному отдыху – для нас важно, чтобы он соответствовал ожиданиям сотрудников, был для них источником позитивных эмоций и перезагрузки, помогал вернуться в рабочую среду с новыми силами и идеями, – отмечает директор по персоналу ТКЗ Мария Алхутова. – Настоящий успех предприятия – это, в первую очередь, успех его людей, их заинтересованность в работе. Наша задача – создавать такие условия, в которых каждый сотрудник чувствует, что его труд ценят, а о нём и его семье заботятся».

«Красный котельщик» активно набирает персонал. Ознакомиться с вакансиями можно на официальном сайте предприятия tkz.su в разделе Вакансии, задать вопросы по телефону: 8 (8634) 31-35-33.

Ранее мы рассказали, что будущие сварщики, студенты Таганрогского механического колледжа, прошли оплачиваемую практику на Таганрогском котлостроительном заводе (ТКЗ).

Фото из архива