Главная » #Промышленность

«Красный котельщик» – выбор современной молодёжи

На чтение 4 мин Просмотров 2 Опубликовано

Будущие сварщики, студенты Таганрогского механического колледжа, прошли оплачиваемую практику на Таганрогском котлостроительном заводе (ТКЗ). Завершением стажировки стал конкурс профессионального мастерства, который предприятие организовало специально для молодых специалистов.

#Промышленность

Несмотря на первоначальное волнение, студенты справились с эмоциями, получили ценный опыт и сделали четкий вывод: «Красный котельщик» – то место, где они хотят работать.

ТКЗ системно подходит к формированию своего кадрового потенциала. Завод много лет успешно сотрудничает с вузами и ссузами, расширяя возможности для студентов. Внедряются новые подходы, в том числе программы целевого обучения: предприятие выплачивает стипендии, организует экскурсии на производство, а также обеспечивает трудоустройство молодых специалистов после окончания их учебы.

«Красный котельщик» развивает инфраструктуру учебных заведений. Так, при поддержке ТКЗ в ссузах создаются сварочные лаборатории. Наличие такого учебного пространства – гарантия того, что предприятие получит молодые кадры, которые смогут быстро освоить ответственное производство и сразу включатся в энергетические проекты всероссийского масштаба. Ведь передовые технологии сварки становятся доступны студентам еще во время учебы.

Компания уже профинансировала открытие двух лабораторий в Таганрогском механическом колледже и Таганрогском техникуме машиностроения и металлургии «Тагмет». Эти образовательные учреждения являются партнерами завода и выпускают специалистов, дефицитных на рынке труда, но крайне нужных для производства.

Еще одно приоритетное направление, которое «Красный котельщик» реализует на постоянной основе, – оплачиваемая производственная практика. С апреля по июнь на базе завода прошли стажировку студенты старшего курса Таганрогского механического колледжа, обучающиеся по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки, наплавки».

За это время они побывали на экскурсиях в цехах и музее завода, приняли участие в мотивационной встрече «Разговор с профессионалом», где узнали о преимуществах работы на ТКЗ и возможностях карьерного роста, прошли стажировку в сварочной лаборатории и производственных цехах, методично отрабатывая навыки и готовясь к конкурсу профессионального мастерства, которым завершилась практика.

Оценка практикантов в таком формате проводится на ТКЗ уже пятый год подряд. Уровень конкурса настолько высок, что колледж засчитывает его результаты в качестве допуска студентов к выпускному квалификационному экзамену.

Для студентов участие в соревновании – очень волнительный этап, ведь победителей выбирают эксперты завода и преподаватели колледжа, а награждение проводит лично генеральный директор «Красного котельщика» Михаил Клугман.

Сам конкурс разделен на этапы. На этот раз в отборочном туре участники проходили теоретическое тестирование и наносили гравировку на сувенирное изделие. Финал включал сборку конструкции и ручную дуговую сварку таврового соединения.

Победители

  • 1 место — Владимир Прохоров
  • 2 место — Кирилл Беликов
  • 3 место — Даниил Дерунов

Впечатления победителей о заводе, конкурсе и практике на ТКЗ

Владимир Прохоров:

«Практику я проходил в трубоблочном цехе. Оборудование там современное, но благодаря опыту работы в лаборатории колледжа освоиться было довольно легко. На конкурсе чувствовал себя уверенно – помог опыт участия в чемпионате «Профессионалы», где я показал достойный результат. Это подтверждает качество знаний, которые нам дают и в колледже, и на «Красном котельщике». Очень приятно, что друзья искренне порадовались моей победе в конкурсе ТКЗ, особенно Кирилл, который занял второе место».

Кирилл Беликов:

«Здорово, что на завод можно прийти ученикам даже до 18 лет. Практика здесь оказалась совсем не скучной, как думают некоторые. Это интересный процесс: изготовление деталей, выполнение нестандартных задач. За время практики я научился многому. В колледже – замечательные преподаватели, но времени на работу руками там существенно меньше. А на «Красном котельщике» столько возможностей. Профессия сварщика мне нравится – приятно создавать уникальные изделия. Немаловажную роль играет и финансовая составляющая».

Даниил Дерунов:

«Мой дедушка был сварщиком, в том числе работал на «Красном котельщике», поэтому я выбрал эту профессию. Пришел на практику на производство, чтобы научиться и набить руку. Наставники на «Красном котельщике» – отзывчивые, всегда подскажут, как удобнее выполнять операцию, что нужно учесть при сварке узлов. Многое у них смог перенять. В конкурсе не то чтобы рассчитывал на призовое место, но уверенность в своих силах чувствовал. Рад, что смог добиться результата. Закончится обучение, исполнится 18 лет, и я приду на «Красный котельщик» – перспективы здесь отличные».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс Красный котельщик производство профессия работа в Таганроге студенты
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru