«Красный котельщик» – выбор современной молодёжи

Будущие сварщики, студенты Таганрогского механического колледжа, прошли оплачиваемую практику на Таганрогском котлостроительном заводе (ТКЗ). Завершением стажировки стал конкурс профессионального мастерства, который предприятие организовало специально для молодых специалистов.

Несмотря на первоначальное волнение, студенты справились с эмоциями, получили ценный опыт и сделали четкий вывод: «Красный котельщик» – то место, где они хотят работать.

ТКЗ системно подходит к формированию своего кадрового потенциала. Завод много лет успешно сотрудничает с вузами и ссузами, расширяя возможности для студентов. Внедряются новые подходы, в том числе программы целевого обучения: предприятие выплачивает стипендии, организует экскурсии на производство, а также обеспечивает трудоустройство молодых специалистов после окончания их учебы.

«Красный котельщик» развивает инфраструктуру учебных заведений. Так, при поддержке ТКЗ в ссузах создаются сварочные лаборатории. Наличие такого учебного пространства – гарантия того, что предприятие получит молодые кадры, которые смогут быстро освоить ответственное производство и сразу включатся в энергетические проекты всероссийского масштаба. Ведь передовые технологии сварки становятся доступны студентам еще во время учебы.

Компания уже профинансировала открытие двух лабораторий в Таганрогском механическом колледже и Таганрогском техникуме машиностроения и металлургии «Тагмет». Эти образовательные учреждения являются партнерами завода и выпускают специалистов, дефицитных на рынке труда, но крайне нужных для производства.

Еще одно приоритетное направление, которое «Красный котельщик» реализует на постоянной основе, – оплачиваемая производственная практика. С апреля по июнь на базе завода прошли стажировку студенты старшего курса Таганрогского механического колледжа, обучающиеся по специальности «Сварщик ручной и частично механизированной сварки, наплавки».

За это время они побывали на экскурсиях в цехах и музее завода, приняли участие в мотивационной встрече «Разговор с профессионалом», где узнали о преимуществах работы на ТКЗ и возможностях карьерного роста, прошли стажировку в сварочной лаборатории и производственных цехах, методично отрабатывая навыки и готовясь к конкурсу профессионального мастерства, которым завершилась практика.

Оценка практикантов в таком формате проводится на ТКЗ уже пятый год подряд. Уровень конкурса настолько высок, что колледж засчитывает его результаты в качестве допуска студентов к выпускному квалификационному экзамену.

Для студентов участие в соревновании – очень волнительный этап, ведь победителей выбирают эксперты завода и преподаватели колледжа, а награждение проводит лично генеральный директор «Красного котельщика» Михаил Клугман.

Сам конкурс разделен на этапы. На этот раз в отборочном туре участники проходили теоретическое тестирование и наносили гравировку на сувенирное изделие. Финал включал сборку конструкции и ручную дуговую сварку таврового соединения.

Победители

1 место — Владимир Прохоров

2 место — Кирилл Беликов

3 место — Даниил Дерунов

Впечатления победителей о заводе, конкурсе и практике на ТКЗ

Владимир Прохоров:

«Практику я проходил в трубоблочном цехе. Оборудование там современное, но благодаря опыту работы в лаборатории колледжа освоиться было довольно легко. На конкурсе чувствовал себя уверенно – помог опыт участия в чемпионате «Профессионалы», где я показал достойный результат. Это подтверждает качество знаний, которые нам дают и в колледже, и на «Красном котельщике». Очень приятно, что друзья искренне порадовались моей победе в конкурсе ТКЗ, особенно Кирилл, который занял второе место».

Кирилл Беликов:

«Здорово, что на завод можно прийти ученикам даже до 18 лет. Практика здесь оказалась совсем не скучной, как думают некоторые. Это интересный процесс: изготовление деталей, выполнение нестандартных задач. За время практики я научился многому. В колледже – замечательные преподаватели, но времени на работу руками там существенно меньше. А на «Красном котельщике» столько возможностей. Профессия сварщика мне нравится – приятно создавать уникальные изделия. Немаловажную роль играет и финансовая составляющая».

Даниил Дерунов:

«Мой дедушка был сварщиком, в том числе работал на «Красном котельщике», поэтому я выбрал эту профессию. Пришел на практику на производство, чтобы научиться и набить руку. Наставники на «Красном котельщике» – отзывчивые, всегда подскажут, как удобнее выполнять операцию, что нужно учесть при сварке узлов. Многое у них смог перенять. В конкурсе не то чтобы рассчитывал на призовое место, но уверенность в своих силах чувствовал. Рад, что смог добиться результата. Закончится обучение, исполнится 18 лет, и я приду на «Красный котельщик» – перспективы здесь отличные».