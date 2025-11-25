«Красный котельщик» провел конкурс для наставников Таганрога

На базе Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) состоялся первый городской конкурс «Лучший наставник» — специальный проект предприятия, направленный на поддержку и развитие профессионального наставничества на производстве и в системе профобразования.

Конкурс объединил наставников предприятия и мастеров производственного обучения профильных учебных заведений Таганрога и стал ответом на растущую потребность в квалифицированных кадрах в экономике города и эффективных инструментах их интеграции в коллектив.

«Каждый выпускник, приходящий на производство, нуждается в человеке, который подставит плечо, поможет влиться в процессы и обрести уверенность. Конкурс, инициированный «Красным котельщиком», стал важным шагом к формированию профессионального сообщества наставников в Таганроге, платформой для развития обучающей среды и обмена опытом», — отметил Олег Шеховцов, заместитель главы Администрации города Таганрога по вопросам экономики, посетивший предприятие.

Наставничество требует не только профессиональных компетенций, но и глубокой личной вовлеченности, способности работать с человеком, грамотно коммуницировать, видеть его потенциал и развивать. Именно такой подход лежал в основе оценки участников конкурса. Его программа включала как теоретические блоки, так и практические, а финальный творческий этап — разработка развивающих заданий для учеников — стал настоящим тестом на «педагогическое» мастерство.

«Я благодарен «Красному котельщику» за то, что он возродил институт наставничества в Таганроге. Наставничество — это гораздо больше, чем просто передача знаний. Это вера в ученика, поддержка, внимание. Благодаря наставникам формируется среда, в которой ученик может вырасти, проявить себя и остаться в профессии», – уверен Сергей Ревко, директор Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет».

В числе победителей конкурса два наставника ТКЗ – Сергей Сопотов и Николай Батраченко. Такие профессионалы, как они, играют ключевую роль в адаптации студентов и начинающих специалистов, которые приходят на завод в рамках производственной практики и стажировок.

Рост числа новичков, расширение партнерства с ссузами, модернизация учебной базы образовательных организаций, в которую завод вкладывает значительные средства, готовя специалистов в соответствии с запросами своего производства, настоятельно требуют сильного института наставничества. Именно поэтому ТКЗ внедряет комплексные подходы, способствующие развитию актуальных форм адаптации, обучения и сопровождения сотрудников на рабочих местах.

Системная работа предприятия в этом направлении получила широкое признание в профессиональных кругах и на уровне органов власти — деятельность «Красного котельщика» по развитию института наставничества удостоена целого ряда престижных наград.

Фото «Красного котельщика»