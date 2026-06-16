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«Красный котельщик» продолжает практику летнего трудоустройства подростков

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Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) реализует инициативу по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет, содействуя их профессиональному становлению. Этим летом ТКЗ пригласил на работу более 50 детей сотрудников завода.

Город

Практику временной занятости несовершеннолетних «Красный котельщик» внедрил в 2023 году. Ежегодно количество участников программы увеличивается, что подтверждает её востребованность среди молодежи.

На время летних каникул дети сотрудников официально трудоустраиваются на предприятие и получают заработную плату, что помогает им обрести финансовую независимость и научиться управлять своими средствами.

Юные сотрудники выполняют трудовые задачи, соответствующие их возрасту. Они занимаются благоустройством территории, ухаживают за цветочными клумбами, формируют живые изгороди, работают с документами. Рабочий день подростков сокращён до 4 часов, что даёт возможность совмещать труд на заводе с полноценным отдыхом. 

Дополнительно дети сотрудников посещают экскурсии по предприятию, чтобы лучше понять внутренние процессы и познакомиться с деятельностью различных подразделений. Встречаются с наставниками и руководителями направлений, которые делятся своим опытом и помогают формировать у подростков правильные жизненные ориентиры. 

«Трудоустройство подростков на наше предприятие имеет несколько важных аспектов. Прежде всего, это социально значимый проект, поскольку он помогает решать проблему занятости несовершеннолетних в свободное от учёбы время, – подчёркивает директор по персоналу ТКЗ Мария Алхутова. – Второй аспект – профессиональное самоопределение. Личное знакомство с предприятием помогает молодёжи осознать особую ценность труда котлостроителей, определиться с будущей карьерой и выбрать востребованные профессии для дальнейшего обучения».

Практика «Красного котельщика» по летней занятости подростков получила признание на региональном уровне. В 2025 году предприятие стало призёром в номинации «Лучший работодатель по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан» престижного конкурса «Лучший работодатель в сфере занятости населения в Ростовской области».

Фото предоставлено пресс-службой ТКЗ

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Красный котельщик новости подростки Таганрог трудоустройство
Таганрогская правда

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