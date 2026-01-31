«Красный котельщик» повышает заработную плату сотрудников

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) одним из первых среди промышленных предприятий города индексирует заработные платы сотрудников.

Повышение коснется всех категорий работников, включая производственный и вспомогательный персонал, и пройдет в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. Корректировка выплат осуществляется с учетом уровня инфляции по итогам 2025 года.

Это решение направлено на поддержание реального уровня доходов работников предприятия и подчеркивает статус «Красного котельщика» как надежного работодателя Таганрога и Ростовской области. ТКЗ ежегодно реализует меры социальной поддержки сотрудников.

На предприятии действует программа благополучия «Больше, чем работа», в рамках которой доступны: добровольное медицинское страхование, жилищная программа и социальные выплаты, компенсация расходов на питание в столовых, мероприятия по улучшению условий труда, программы корпоративного досуга.

По итогам 2025 года «Красный котельщик» вошел в ТОП-50 рейтинга лучших работодателей России по версии hh.ru в категории «Крупные компании». Таганрогский котлостроительный завод уделяет большое внимание формированию и сохранению своего кадрового потенциала. На предприятии есть вакансии как для опытных специалистов, так и стартовые позиции для начинающих карьеру в промышленном секторе.