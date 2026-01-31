Главная » #Промышленность

«Красный котельщик» повышает заработную плату сотрудников

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) одним из первых среди промышленных предприятий города индексирует заработные платы сотрудников.

Повышение коснется всех категорий работников, включая производственный и вспомогательный персонал, и пройдет в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. Корректировка выплат осуществляется с учетом уровня инфляции по итогам 2025 года.

Это решение направлено на поддержание реального уровня доходов работников предприятия и подчеркивает статус «Красного котельщика» как надежного работодателя Таганрога и Ростовской области. ТКЗ ежегодно реализует меры социальной поддержки сотрудников.

На предприятии действует программа благополучия «Больше, чем работа», в рамках которой доступны: добровольное медицинское страхование, жилищная программа и социальные выплаты, компенсация расходов на питание в столовых, мероприятия по улучшению условий труда, программы корпоративного досуга.

По итогам 2025 года «Красный котельщик» вошел в ТОП-50 рейтинга лучших работодателей России по версии hh.ru в категории «Крупные компании». Таганрогский котлостроительный завод уделяет большое внимание формированию и сохранению своего кадрового потенциала. На предприятии есть вакансии как для опытных специалистов, так и стартовые позиции для начинающих карьеру в промышленном секторе.

