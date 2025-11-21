«Красный котельщик» инвестирует в развитие производственной площадки

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) модернизирует производственные мощности, внедряет цифровые технологии, повышает промышленную безопасность и улучшает условия труда. Эти направления являются ключевыми в реализации инвестиционной программы предприятия в 2025 году.

За 10 месяцев 2025 года на заводе реализовано около 90 инвестиционных мероприятий. Ключевые — закупка нового оборудования для технологического оснащения производственных цехов — от станков до специализированных приспособлений.

Так, в цехе теплообменного оборудования, специализирующемся на выпуске продукции для атомной отрасли, установлен сборочно-сварочный стенд, который оптимизировал работу с тяжеловесными и крупногабаритными заготовками. Технологические операции стали более качественными и безопасными. Благодаря вращению роликов с заданной скоростью обеспечена высокая точность и равномерность сварных швов. При необходимости стенд можно разделить на два автономных, с отдельным дистанционным управлением.

При сварке ответственных швов при изготовлении продукции для атомных электростанций в подразделении начали использовать и раздвижные тоннели (шатры). Они обеспечивают защиту рабочих зон и оборудования от внешних факторов, включая воздушные потоки, способные нарушить подачу защитного газа и, как следствие, снизить качество сварных соединений. Шатры представляют собой мобильные, сборно-разборные конструкции, удобные для транспортировки и быстрого развертывания на месте проведения работ.

«Модернизация нашего завода — это структурная трансформация, направленная на долгосрочное развитие. Каждая новая единица оборудования, каждое внедренное решение — важный шаг к снижению технологических рисков, повышению качества продукции и конкурентоспособности производства. В условиях растущих требований со стороны заказчиков и энергетических проектов мы рассматриваем технологическую гибкость как ключевое условие удержания лидерских позиций ТКЗ в сегменте котлостроения», — отметил начальник центра технологического развития ТКЗ Алексей Избовителев.

Помимо обновления производственной базы, инвестиции предприятия направлены на сопутствующую инфраструктуру. Приобретен грузовой автотранспорт для обеспечения внутризаводской логистики. Закуплены современные измерительные приборы, программное обеспечение и компьютерная техника. Реализован комплекс дополнительных мер по повышению безопасности сотрудников и обеспечению их комфортной работы, включая установку адиабатических охладителей, которые обеспечивают оптимальную температуру в производственных цехах в жаркое время года. Для Таганрога такое решение — технологическое новшество.

Фото «Красного котельщика»