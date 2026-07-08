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Костюм акулы и тульские пряники: СДЭК обнародовал топ самых необычных посылок июня

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Чаще всего граждане отправляли одежду и обувь.

#В стране

Логистический оператор СДЭК подвел необычные итоги июня 2026 года: в число самых нестандартных отправлений месяца вошли учебная голова-манекен, костюм акулы и тульские пряники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Среди необычных посылок аналитики СДЭК отметили кукол ручной работы и их обувь, учебную голову-манекен «брюнет», тульские пряники, самовар и костюм акулы», — говорится в сообщении.

Как отметили аналитики, общее количество отправлений в июне 2026 года выросло на 17% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Самым популярным днем для отправки посылок стало 15 июня.

Лидером по числу отправлений стала категория «одежда и обувь». На втором месте — товары для красоты и ухода. Также в топ наиболее востребованных категорий вошли бытовая техника, документы и подарки.

Самыми активными отправителями в начале лета стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара. Эти же города лидируют и по числу полученных посылок, однако в этой категории екатеринбуржцы и краснодарцы обогнали новосибирцев. Среди стран больше всего отправлений пришлось на Россию, Казахстан, Белоруссию, Киргизию и США. А по количеству полученных отправлений в топе оказались Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения, рассказали в СДЭК.

Фото: © Сергей Булкин/ ТАСС

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